Vereadores aplaudem aprovação de laudo permanente para autistas pela Alesp

Por Ana Luisa Rodrigues A Câmara Municipal de Osasco aprovou, por unanimidade, durante a 18ª Sessão Ordinária, realizada na manhã desta quinta-feira (13), uma Moção de Aplauso proposta por Ralfi Silva (Republicanos) pela manutenção do laudo permanente para autistas. Na última semana de março, em Sessão Extraordinária, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo derrubaram o veto à proposta que prevê que os laudos médicos de autismo tenham prazo de validade indeterminado. Desta forma, o Projeto de Lei 665/2020, do deputado Paulo Corrêa Jr. (PSD), será promulgado e transformado em legislação estadual. “Essa ação da Alesp foi muito importante para os pais, porque todos os anos eles eram obrigados a pegar o laudo para conseguirem seus benefícios e agora essa lei beneficiará a todos”, comentou o vereador osasquense, que declarou que irá propor, em breve, que quando há comorbidades permanentes os laudos tenham prazo indeterminado. O presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos, lembrou os parlamentares que, em Osasco, a Lei nº 5167/2022 já prevê a validade permanente do laudo médico pericial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, ou Síndrome de Down e/ou Deficiência Intelectual. “A Lei 5167/2022 já prevê o laudo permanente para comorbidades como Síndrome de Down e deficiência Intelectual, mostrando que Osasco está no caminho certo”, comentou o parlamentar. Moção de Apoio para Renata Abreu Também de autoria de Ralfi Silva, os parlamentares aprovaram a Moção de Apoio à deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), pela apresentação de um projeto que prevê que os gastos veterinários sejam deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física. MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO

