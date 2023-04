Vereadores participam de encontro com dirigentes de escolas municipais

Por Ana Luisa Rodrigues

A Secretaria Municipal de Educação tem realizado encontros constantes com gestores escolares para tranquilizar profissionais, professores e alunos, no que diz respeito à segurança das escolas. Na manhã desta sexta-feira (14), no Centro de Formação dos Professores, os vereadores Josias da Juco (PSD), Délbio Teruel (União Brasil), Elsa Oliveira (Podemos), Rodrigo Gansinho (PL), Ralfi Silva (Republicanos) e Cristiane Celegato (Republicanos) participaram do encontro com representantes da Secretaria de Educação, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança e Controle Urbano, Polícia Militar e Polícia Civil.

O secretário municipal de Educação, Cláudio Piteri, informou que na próxima semana um aplicativo com botão do pânico já estará em funcionamento. “A tecnologia está sendo implantada em todas as cidades da região e Osasco coloca o aplicativo em funcionamento já na próxima semana. Com isso, ampliamos as ações de segurança em nossas escolas”, declarou Piteri, comemorando os resultados obtidos pela Central de Monitoramento Escolar, ligada ao Centro de Operações Integradas. “Os resultados superaram as expectativas. Já evitamos roubos em escolas desde o início das operações”, afirmou.

Durante a reunião, o comandante do 14º BPM/M, Tenente-Coronel Joaquim Keida, orientou os profissionais a estabelecerem dentro das escolas rotas de fuga no caso de eventuais ocorrências. “Neste momento, é preciso estabelecer protocolos com os profissionais que atuam nas escolas. Eles conhecem a estrutura das unidades e sabem quais as melhores rotas de fuga e quais os melhores lugares para escapar em eventualidades”, ressaltou o comandante, que também reforçou que os profissionais devem estar atentos às fake news.

O presidente da Frente Parlamentar das Forças de Segurança, vereador Josias da Juco, foi um dos organizadores da reunião com as escolas particulares, realizada na última quarta-feira. Ele ressaltou que o município está tomando providências para garantir a segurança dos alunos neste momento de tensão. “Mais uma vez estamos participando de uma reunião com gestores. O município está realizando ações concretas para fortalecer a segurança das escolas. Temos o monitoramento, e em breve o botão do pânico. Estamos reforçando a comunicação entre forças de segurança e escolas, mas também precisamos contar com a colaboração de todos para evitar compartilhamento de fake news”, declarou o parlamentar.

Levar tranquilidade para pais e alunos é também uma preocupação de Délbio Teruel. “Precisamos evitar o pânico. Há muitas informações falsas circulando e isso gera insegurança. O trabalho das polícias Militar e Civil e da Guarda Municipal garante segurança, porque sabemos que há um trabalho em conjunto visando o bem-estar de todos”, falou Teruel.

A vereadora Elsa Oliveira, também se preocupa com o excesso de notícias falsas que circulam nas redes e nos aplicativos de conversa e que estão levando pânico para as famílias. “Sou mãe, me preocupo com a segurança da minha filha e dos alunos, mas acredito no trabalho que o município está fazendo. Temos visto o esforço das polícias, do Executivo e do Legislativo para fortalecer as ações de segurança. Mas precisamos que as pessoas tenham consciência que não se deve compartilhar fake news. Em caso de dúvidas, ligue para a polícia ou para a Secretaria de Educação. Não podemos incentivar o pânico”, alertou a parlamentar, ao afirmar que as questões da segurança escolar exigem um debate profundo.

Rodrigo Gansinho parabenizou o trabalho da Secretaria de Educação, em parceria com as forças de segurança, e apontou que as ações mostram que todos estão unidos para garantir a segurança de alunos, profissionais e pais. “A Secretaria de Educação, junto às polícias e a Guarda Municipal, mostra que estão todos unidos e conscientes de que este é um momento que exige tranquilidade. Estão todos de parabéns por realizar reuniões tão esclarecedoras como essa”, disse Gansinho.

Durante a 18ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco, realizada na quinta-feira (13), o vereador Ralfi Silva falou sobre um projeto em coautoria com Carmônio Bastos (Podemos), que dispõe sobre a implantação de detector de metais nas escolas. Nesta sexta-feira, ele também falou sobre a indicação da criação de uma Guarda Civil Escolar. “Nós temos a ronda escolar, mas precisamos de uma guarda civil escolar. E, se possível, colocar um profissional da segurança em cada escola”, pediu Ralfi Silva, que aposta no fortalecimento das ações com instalação de detectores de metais e profissionais da segurança para garantir a segurança nas escolas.

Miguel Arcanjo Maidana, comandante da Guarda Civil Municipal, aproveitou a oportunidade para reforçar que o município é seguro. Além das dezenas de câmeras espalhadas pelas vias, com 1,5 km de alcance, há viaturas da GCM e da Polícia Militar fazendo patrulhamento ostensivo. Há, também, a Central de Monitoramento Escolar e em breve será implantado o botão do pânico. “Há muitos meios para notificar ocorrências e estamos bem vigilantes. Com o botão do pânico ganhamos mais um reforço nas ações de segurança. Só peço que os dirigentes não brinquem com o recurso. Não se pode usar o app para ver se estamos mesmo trabalhando”, alertou. Toda e qualquer ação que prejudique nosso trabalho atrapalha a todos”, reforçou o comandante, ao solicitar apoio dos dirigentes escolares.