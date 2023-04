Escolas municipais realizam Eleições para o Conselho de Gestão Compartilhada

Texto: Kelly Cerqueira

Foto: Ivan Cruz A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco convidou a todas as pessoas envolvidas na educação do município para participar das eleições que irá compor a nova gestão dos representantes do Conselho de Gestão Compartilhada – CGC, conforme portaria 21/2023, que dispõe sobre as eleições nas unidades educacionais para o mandato do biênio 2023/2025. Com o objetivo de dar continuidade ao processo de democratização da gestão na rede municipal de ensino e consolidar a prática da participação cidadã no que diz respeito à relação comunidade-escola, representantes do CGC reuniram-se nas unidades educacionais, buscando novas formas de estabelecer relações democráticas e potencializar mecanismos de mobilização e participação entre familiares e os diferentes segmentos escolares. Durante a semana a gerente do CGC Gardênia M. Ferreira da Silva, esteve presente nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, onde pontuou com os gestores, docentes e comunidade escolar a importância da lei municipal que regulamenta os conselhos das escolas, enfatizando o caráter democrático e participativo que esses colegiados devem ter. O secretário de Educação, Cláudio Piteri ressaltou que a participação de todos os segmentos nas eleições do Conselho de Gestão Compartilhada é essencial, pois essa atuação que tornará democrática a gestão da escola. “O prefeito Rogério Lins sempre buscou valorizar o pensar coletivo, contribuindo assim para ações educacionais efetivas e de excelência”, disse. A solenidade de posse dos conselheiros do CGC eleitos para o biênio 2023/2025 acontecerá em todas as escolas da rede municipal de ensino entre os dias 24 e 26 de abril.

Conteúdo oficial – Verificado

