Motovelocista de Osasco conquista 5º lugar em Interlagos

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação A motociclista osasquense, Gabrielly Lewis, 19, representante do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, participou no domingo, 9/4, da 2ª etapa do Superbike na categoria 400 Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A piloto osasquense largou em 1ª posição, mas como sofreu uma queda nos treinos, sua moto apresentou problemas no freio e ela finalizou a corrida na 5ª posição. “Consegui fazer uma corrida bem disputada do início ao fim, chegando na quinta colocação por conta que, na última curva, os motovelocistas frearem muito forte e precisei frear com toda força para não bater na traseira do outro piloto”, contou a atleta. “Nossa atleta na primeira etapa do campeonato, realizada em fevereiro, finalizou em 1º lugar. Com certeza será questão de acertar a moto para que volte as primeiras posições”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

