Osasco empossa 230 novos servidores  

Imagens: Fernanda Cazarini A Prefeitura de Osasco deu posse na segunda-feira, 17/04, a 230 novos servidores. Os colaboradores participaram de um processo de integração realizado pelo departamento de Recursos Humanos. A atividade, que aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal, contou com a presença dos secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Cláudio Monteiro (Administração) e Cláudio Piteri (Educação). Durante a ação, os novos servidores receberam orientações sobre funções, salários, benefícios e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cidade. Tomaram posse: agentes de combate as endemias (19), analista de negócios (3), analista financeiro (1), assistente social (3), auxiliar de necropsia (1), cozinheiro (1), cuidador social (3), dentista diarista (4), educador social (3), enfermeiro obstetra (5), engenheiro civil (1), farmacêuticos (1), fisioterapia (1), oficial administrativo (17), oficial de escola (9) economista (1), fonoaudiólogo (1), oficiais administrativos (11), professores (138), serventes de escola (12), psicólogo (1), zelador de escola (2) e zelador de espaço esportivo. O secretário Cláudio Piteri desejou boa sorte a todos os servidores. “Sejam muito bem-vindos. Aproveitamos esse momento para compartilhar com vocês um pouco sobre o que é a Secretaria da Educação de Osasco. Hoje contamos com 150 unidades escolares em todo o município. Hoje somos em torno de 10 mil servidores para trabalhar com 73 mil alunos. Sempre faço questão de mostrar esses números para que todos saibam o tamanho da nossa responsabilidade, para que tenham noção de tudo aquilo que a Secretaria da Educação representa. Nosso trabalho reflete no atendimento dos nossos alunos”, afirmou. O secretário de Administração, Cláudio Monteiro, disse que o servidor tem a missão de servir, destacando a importância de servir a população com carinho e respeito. “Agora todos já fazem parte da nossa família e serão muito bem recebidos, acolhidos e integrados em suas respectivas secretarias”.

