Prefeitura de Osasco lança botão de alerta “SOS Escola”

Texto: Olga Liotta

Imagens: Fernanda Casarini Na segunda-feira, 17/4, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve na Central de Monitoramento Escolar (CME), para acompanhar uma simulação de emergência usando o novo botão de alerta “SOS Escola”, que funcionará em todas as escolas da rede municipal de ensino a partir dessa quinta-feira, dia 20/4. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo à população por meio de suas redes sociais. O botão será disponibilizado às escolas por meio de Aplicativo instalado nos aparelhos de celulares com sistema Android ou iOS e será uma ferramenta importante em casos de violência dentro de alguma unidade. Assim que for acionado pelo profissional habilitado, um sinal vai tocar imediatamente na Central de Monitoramento Escolar, incorporada ao Centro de Operações Integradas (COI), informando o nome e a localização da escola. O processo é rápido e a viatura da GCM mais próxima será encaminhada ao local. Além do botão “SOS Escola”, o prefeito Rogério Lins reforçou que nessa quarta-feira, 19/4, todos os diretores escolares participarão de um treinamento para utilizar o aplicativo, que tem mecanismo simples, funcionando com o acionamento do botão de emergência pelos profissionais caso ocorra alguma eventualidade nas unidades escolares municipais. O app estará disponível e será restrito aos gestores escolares que precisarão fazer um cadastro no sistema do “SOS Escola”. Todas as informações sobre o sistema serão repassadas aos gestores durante o treinamento.

