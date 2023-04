Propostas que combatem etarismo começam a tramitar na Câmara de Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait. Começaram a tramitar na Câmara de Osasco, nesta terça-feira (18), dois projetos de lei que devem beneficiar pessoas com mais de 60 anos. As duas propostas são de autoria do presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), e estão ligadas à conscientização contra o etarismo – prática que discrimina as pessoas mais velhas. Uma das propostas institui no Calendário Oficial do Município de Osasco o Dia Municipal de Combate ao Etarismo. “Acreditamos que a nova data permitiria dar continuidade aos debates sobre a condição do idoso e combate ao preconceito baseado na idade no país, com uma agenda mais específica acerca do preconceito e da discriminação de idade, contribuindo para uma mudança cultural e valorativa em relação aos idosos”, disse Carmônio. O outro projeto propõe a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas nos espaços privados. Vale lembrar que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) já determinou a substituição do ícone que representa a população com mais de 60 anos por uma imagem mais adequada à realidade dessas pessoas nas placas de sinalização de trânsito. “Todos nós já vimos vagas de estacionamento dedicadas a idosos com aquela imagem pejorativa de alguém caminhando com dificuldade e utilizando uma bengala. Mas essa imagem não representa a população 60+. Como não tenho visto essa mudança em Osasco, solicitei à Prefeitura que adote o novo pictograma, abolindo de vez a imagem antiga que só reforça estereótipos negativos e promove a exclusão social dos idosos”, justificou, em suas redes sociais. Os dois projetos foram lidos na sessão da última terça-feira e, antes de irem a plenário para votação, passarão por análise das Comissões Permanentes. MULTIMÍDIA ► FOTOS | VÍDEO

