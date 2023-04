Câmara participa da assinatura de contrato de crédito para famílias do Morro do Sabão

Fotos: Fernanda Cazarini (SECOM) Na tarde desta terça-feira (18), no Gabinete do Prefeito, os parlamentares osasquenses participaram de um ato que celebrou uma operação de crédito que beneficiará famílias da comunidade do Morro do Sabão. A Câmara de Osasco aprovou e agora está sendo realizada a contratação da operação de crédito para a execução de obras de urbanização e regularização de assentamentos na região. Todas as exigências da União estavam em conformidade, com parecer jurídico da Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Economia. O município agora dá um importante passo para levar mais dignidade às famílias. A aprovação do projeto na Câmara Municipal aconteceu em novembro de 2022 e o valor da operação de crédito no é de aproximadamente R$ 18,5 milhões.

