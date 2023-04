Futebol americano osasquense encerra a pré-temporada

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação No domingo, 16/04, a equipe osasquense de futebol americano, Osasco Soldiers, finalizou sua pré-temporada do Campeonato Paulista de Flag 9×9, competição chancelada pela FEFASP (Federação de Futebol Americano de São Paulo) que terá início ainda no mês de abril. A pré-temporada osasquense contou com uma maratona de treinos e três jogos-treino. A equipe do Soldiers saiu com o saldo positivo, vencendo o Karakas Strong Bears por 22×0 e empatando com Jundiaí Cerberus (8×8) e Diadema Diamond (12×12). Agora a equipe acerta seus últimos detalhes para a estreia no Paulista no dia 30/04, quando viaja a Indaiatuba para enfrentar o Tatuapé Black Panthers, com horário a ser definido pela federação. “É um novo trabalho, novas ideias e uma nova cultura que estou tentando implantar junto da minha comissão técnica. É gratificante contar com jogadores que abraçaram os novos conceitos e estão comprometidos em trazer esse título para a cidade de Osasco”, comentou o novo head coach da equipe, Fernando “Saints” Oliveira. A modalidade flag conta com três atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. “O Soldiers fez uma pré-temporada fortíssima, com alguns jogos contra ótimas equipes. Ficamos na expectativa que consigam manter esse bom desempenho para a sequência da temporada no campeonato”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara. Confira a seguir a tabela de jogos do Osasco Soldiers, com alguns locais e horários a serem definidos: 30/04 – Tatuapé Black Panthers x Osasco Soldiers – Indaiatuba 28/05 – Caniballs Football x Osasco Soldiers – Interlagos 11/06 – Itapecerica Greens x Osasco Soldiers – Jundiaí 09/07 – Osasco Soldiers x CTT Sharks – A definir 30/07 – Osasco Soldiers x Rampage Flag – A definir 27/08 – Osasco Soldiers x Karakas Strong Bears – A definir 03/09 – Osasco Soldiers x Jundiaí Cerberus – A definir 17/09 – Osasco Soldiers x Diadema Diamond – A definir

Conteúdo oficial – Verificado

