16ª Semana dos Povos Indígenas de Oz leva cultura e artesanato ao SuperShopping

Texto: Olga Liotta

Imagens: Seppir/PMO A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) da Prefeitura de Osasco, junto aos indígenas Pankararé, realizam a 16ª Exposição e Feira de Artesanatos Indígenas no SuperShopping Osasco, apoiador da ação, que integra a Semana dos Povos Indígenas, instituída por meio da Lei nº 4538/12. A exposição acontece em parceria com o Fórum Permanente Intersetorial Indígena de Osasco, a Associação Pankararé de Osasco e o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e está instalada no 2° piso do SuperShopping (Avenida dos Autonomistas n°1828 – Vila Yara), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, até o dia 1º de maio (feriado). De maracás a colares e brincos indígenas até cestas e cocares, a exposição e feira indígena tem por objetivo a valorização da Cultura Indígena e a realização de comercialização do artesanato, a preços acessíveis. As atividades da Semana Indígena de Osasco terminam com o 16° Encontro dos Povos Indígenas, e será realizado dia 14/5, domingo, no Centro de Eventos Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18). O evento contará com apresentações indígenas, dança do toré, almoço Indígena, exposições e vendas de artesanatos de vários Povos Indígenas. Para mais informações entre em contato com a SEPPIR – telefone (11) 3699-2194 e-mail: [email protected]osasco.sp.gov.br ou Instagram @seppirosasco. Serviço Exposição da 16ª Semana dos Povos Indígenas de Osasco De 15/4 até 1º de maio Horário: 10h às 22h Local: 2º Piso do SuperShopping Osasco (em frente à Centauro) Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas Comercialização de peças de artesanato indígena a preços acessíveis Entrada gratuita

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.