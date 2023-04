Audiência Pública debate atualizações na lei dos direitos da criança e adolescente

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. Parlamentares, autoridades e especialistas participaram, na noite desta terça-feira (18), no Plenário Tiradentes, de uma Audiência Pública para discutir a Política Municipal de Promoção, Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento foi proposto pela Comissão Legislativa da Criança do Adolescente da Juventude e da Mulher, atendendo ao pedido da Secretaria Executiva da Criança e Juventude. O objetivo principal foi apresentar e debater as propostas de alterações na Lei 4583/2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Promoção, Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre as medidas de prevenção quanto às potenciais violações desses direitos e sobre órgãos encarregados principalmente de controle social. Vitória Silvestre, secretária-executiva da Infância e Juventude, falou sobre as políticas voltadas para esse público, desenvolvidas nos últimos anos pelo município, incluindo a criação da própria secretaria. De acordo com Vitória, o debate é importante para que a sociedade civil também participe das discussões sobre as alterações na Lei. “É fundamental que discutamos a complexidade desta lei com a sociedade civil. Tivemos a criação da Secretaria Executiva da Infância e Juventude há pouco tempo; tivemos o fortalecimento dos conselhos tutelares; e muitas outras políticas públicas que impactam nos trabalhos da pasta e que exigem mudanças e atualizações na lei”, disse Vitória. O cuidador social e gerente-administrativo Rafael Comerce apresentou propostas de alterações na Lei 4583/2013 e explicou que as mudanças levaram em consideração as atualizações efetivadas na legislação sobre direitos de crianças e adolescentes em nível municipal, estadual e federal. Representando o CMDC, José Aparecido Dias falou sobre a importância da participação da sociedade civil no debate, considerando que as atualizações da lei impactam diretamente na sociedade. “As alterações recentes em resoluções e lei são importantes e necessárias. E o CMDCA reconhece a necessidade de acelerar as implantações das políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes. Estão todos preocupados em aprovar rapidamente as mudanças na lei”, declarou Dias, que colocou o CMDCA à disposição para debater o tema em outras oportunidades. A vereadora Elsa Oliveira (Podemos) esclareceu e reforçou que neste momento a prioridade devem ser as crianças e adolescentes, explicando que o município evoluiu bastante no desenvolvimento das políticas públicas destinadas a essa população nos últimos anos. “Vivemos em um momento duro e difícil e a Comissão tem recebido muitas denúncias sobre violação dos direitos das crianças e adolescentes. Por isso, pedimos muita atenção nessas questões. Precisamos da ajuda e do apoio de todos os entes para avançarmos nas políticas públicas tornando-as mais efetivas”, afirmou Elsa Oliveira. O aumento da demanda também preocupa a vereadora Juliana da Ativoz, que declarou sentir hiatos nas políticas públicas para a juventude. “Sinto que temos problemas nas políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes. Nesse momento precisamos aprofundar o debate, porque vivemos um período complicado de muita violência”, declarou Juliana, ao comentar sobre o debate de combate à violência contra crianças e adolescentes. “Precisamos muito mais do que colocar segurança nas escolas; precisamos efetivar a rede de proteção tirando-a do papel”, ressaltou a parlamentar, que também é professora. A vereadora Ana Paula Rossi (PL) reforçou que as mudanças na lei debatidas na Audiência Pública são alterações formais de adequação às transformações efetivadas na legislação vigente. E aproveitou para reforçar a fala de Juliana da Ativoz ao apontar a necessidade de formalizar a rede de proteção às crianças e adolescentes que há anos tem sido debatida. “Já falamos sobre a questão dessa rede de proteção em 2021 e nos reunimos, na ocasião, com secretários, especialistas e com o prefeito. Mas, com uma situação como a atual, se tivéssemos sido mais efetivos na concretização das demandas, já teríamos essa rede de proteção formalizada e impactaríamos positivamente as políticas públicas”, declarou Ana Paula Rossi. No final da Audiência foram respondidas questões enviadas pelo público presente e pelo público das redes sociais. Destaque para uma proposta de ampliação do debate e divulgação das políticas públicas desenvolvidas pelo município com mais frequência. Além das autoridades que fizeram uso da palavra, também estiveram presentes o secretário municipal de Assistência Social, José Carlos Vido; o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos); e o vereador Rodrigo Gansinho (PL). MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO

