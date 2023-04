Parlamentares participam de treinamento do app SOS Escola

Por Ana Luisa Rodrigues O aplicativo SOS Escola, lançado pela Prefeitura de Osasco na última segunda-feira (17), já está funcionando. Nesta quarta-feira (19), os diretores das escolas municipais tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre o funcionamento da ferramenta. “É mais um canal para que possamos nos sentir mais seguros nas escolas. Sabemos que há um esforço do município para promover segurança para todos os profissionais que atuam nas escolas, para os alunos e para os pais”, declarou Alessandra Guetti, diretora da EMEF Tobias Barreto de Menezes. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, vereador Josias da Juco (PSD), falou sobre a importância do aplicativo para as escolas, comemorando a extensão da ferramenta para escolas particulares e estaduais do município. “As forças de segurança estão unidas para proporcionar segurança e tranquilidade para nossos alunos. Esse aplicativo é mais uma ferramenta nessas ações e estou muito feliz que o prefeito Rogério Lins tenha decidido ampliar o uso do botão de alerta para a rede particular e estadual de ensino”, comentou o parlamentar. A vereadora Elsa Oliveira (Podemos), que é presidente da Comissão Permanente da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher, também está acompanhando as ações desenvolvidas para proporcionar mais segurança nas escolas. Para ela, a prioridade neste momento são as crianças e adolescentes. “Passamos por um momento de muita pressão e essas ações reforçam as políticas públicas para garantir segurança a todos nas escolas. Esse aplicativo é mais um canal que os profissionais poderão utilizar em alguma eventualidade”, acrescentou Elsa Oliveira, que também reforçou a importância de evitar o compartilhamento de fake news. “É preciso ter consciência de que as fake news provocam insegurança e pânico”, alertou. No comando da Guarda Municipal de Osasco, Miguel Arcanjo Maidana explicou para os diretores presentes no treinamento que o botão só deve ser acionado para casos de segurança e que não pode ser usado para testes. “Quando acionado, receberemos a notificação e imediatamente enviaremos viaturas para a unidade. Não podemos ser acionados para ver se o serviço funciona. É preciso ter responsabilidade”, alertou Maidana. De acordo com o secretário municipal de Educação, Cláudio Piteri, apenas diretores, vice-diretores e coordenadores escolares terão acesso ao aplicativo. “Sempre um desses profissionais estará na escola e eles têm autoridade para acionar o serviço caso seja necessário”, declarou Piteri.

