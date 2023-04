Mesa-Diretora quer tornar Câmara Municipal mais sustentável

Na manhã desta quarta-feira (19), a Mesa-Diretora da Câmara Municipal de Osasco se reuniu para debater iniciativas para tornar o Legislativo mais sustentável e eficiente. Estiveram presentes os vereadores Carmônio Bastos (Podemos), Ribamar Silva (PSD), Fábio Chirinhan (PP), Elsa Oliveira (Podemos), Michel Figueredo (Patriota) e Cristiane Celegato (Republicanos). Para o segundo trimestre de 2023, o Legislativo municipal pretende implantar o Projeto Câmara Sem Papel. Além de agilizar processos, a ideia é aumentar a sustentabilidade ambiental da Câmara. “Com o esforço de todos, tenho certeza de que em breve a Câmara de Osasco será exemplo de sustentabilidade”, disse Carmônio, que é o presidente da Casa. Outros projetos discutidos foram algumas mudanças na estrutura administrativa da Câmara — de modo a tornar mais eficiente o funcionamento do Legislativo Municipal — e a promoção de mais cursos pela Escola do Parlamento de Osasco, a fim de capacitar os funcionários da Casa. “O que já está bom, pode melhorar ainda mais. A Câmara não está medindo esforços para aperfeiçoar o atendimento à nossa população”, ressaltou a vereadora Cristiane Celegato. A formação da Mesa-Diretora da Câmara de Osasco para o biênio 2023/2024 é composta por Carmônio Bastos (Presidente); Ribamar Silva (1º Vice-Presidente); Emerson Osasco (2º Vice-Presidente); Cristiane Celegato (1º Secretária); Elsa Oliveira (2ª Secretária); Michel Figueredo (3º Secretário) e Fábio Chirinhan (4º Secretário).

Conteúdo Oficial – Verificado

