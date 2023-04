Prefeitura e Caixa Econômica fecham contrato do Pró-Moradia para o Morro do Sabão

Texto: Olga Liotta

Imagens: Fernanda Cazarini A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco e a Caixa Econômica Federal firmaram convênio na terça-feira, 18/4, do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público, conhecido como Pró-Moradia. Assinaram o contrato, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o superintendente da Caixa Econômica, Fernando Cera, o secretário de Habitação, Pedro Sotero, o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, e demais vereadores presentes. O convênio, instituído por meio da Lei nº 5204, de 22 de novembro de 2022, autoriza a administração municipal contratar operação de crédito junto à Caixa para financiar projetos de investimentos para a urbanização e regularização de assentamentos precários do Morro do Sabão. Mais de 1300 moradores serão beneficiados com as melhorias. “Hoje é um dia de alegria, que vamos guardar para sempre em nossos corações como um legado que estamos deixando para essas famílias. Por isso, agradeço primeiramente a Deus por mais um dia de trabalho, cumprindo nossa missão de transformarmos vidas. Quando falamos de urbanização, de infraestrutura, de moradia e regularização, nós estamos falando de obras e projetos que levam dignidade para as pessoas. São obras que vão ser eternizadas e que serão lembradas por gerações, pois um dia foram sonhos e se tornaram realidade. E agradeço à Câmara Municipal, e aos nossos vereadores por mais esse avanço para Osasco”, ressaltou o prefeito Rogério Lins. “Esse talvez tenha sido o projeto de operação de crédito que mais tivemos trabalho para fazer e que, sem o apoio integral do Legislativo, nós não teríamos conseguidos, por isso somos gratos a todos os envolvidos. Vamos, finalmente, fazer um trabalho que vai transformar a vida dos moradores do Morro do Sabão. Isso é o que nos motiva”, ressaltou Pedro Sotero. Carmônio Bastos relembrou a participação do ex-presidente da Câmara, Ribamar Silva, no empenho para a aprovação desse projeto. “Esse é só um projeto dentre os tantos outros projetos que votamos e aprovamos para o bom andamento da cidade e que começou na gestão do Ribamar. Então, quero agradecer a ele e a todos os vereadores pelo trabalho e dizer que a Câmara Municipal está à disposição para tudo o que for bom para Osasco”, destacou. “A Caixa está à disposição para trabalhar junto à prefeitura nesse projeto”, reforçou Cera. Também estiveram presentes, os representantes da Caixa, Márcio Capato (gerente de filial), Renato Shiraishi (gerente de Governo), Mônica Yamada (gerente geral), Hélio Rinaldi (gerente de carteira) e Antônio Bentinho (supervisor de filial), o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo, o secretário adjunto de Habitação, Alex da Academia, os vereadores Lúcia da Saúde, Julião, Zé Carlos Santa Maria, Joel Nunes, Emerson Vitalino, Fábio Chirinhan, Délbio Teruel, Batista Comunidade, Pelé da Cândida, Adauto Tô Tô, Josias da Juco, Pastor Paulo Jr, Rodrigo Gansinho, entre outros.

