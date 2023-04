Centenário de nascimento de Olavo Setúbal é celebrado no Nossa História

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. Três datas importantes foram comemoradas pela 85ª Edição do Programa Nossa História realizada na manhã desta quinta-feira (20). Às vésperas do feriado de Tiradentes, os organizadores da solenidade prestaram homenagens ao patrono da inconfidência mineira, aos 100 anos de nascimento de Olavo Setúbal e aos 134 de Charles Chaplin. A solenidade contou com a presença de Paulo Setúbal, neto de Olavo Setúbal, que hasteou a bandeira do Brasil. Olavo Setúbal, falecido em 2008, é um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro. Foi engenheiro, industrial, prefeito da capital paulista e um dos principais nomes do Banco Itaú, que tem a agência de número 1 localizada em Osasco. “Meu avô teve muitas facetas. Minha esposa brinca que ele viveu muitas vidas em uma só, devido a quantidade de coisas que realizou. Ele ficou mais conhecido por causa do banco, mas ele realizou muito mais”, declarou o neto de Olavo, ao agradecer a homenagem. Ele também comentou sobre a exposição dos 100 anos de Setúbal, que está acontecendo no Itaú Cultural, localizado na Av. Paulista, 149, em São Paulo. Pelos 134 anos do nascimento do icônico Charles Chaplin, o artista Marcelo Scoppio conduziu e hasteou a bandeira do Estado de São Paulo. Sósia e imitador de Chaplin, Marcelo cumprimentou todos os presentes e se emocionou ao agradecer pela homenagem. “É um prazer enorme estar aqui com vocês, representando aqui um grande artista como Charles Chaplin”, declarou o artista. O vereador Josias da Juco (PSD), presidente da Frente Parlamentar Nossa História, falou sobre a emoção de Marcelo. “Como imitador de Chaplin, a gente nunca ouve a voz do Marcelo, que faz sua imitação com magistral perfeição. A gente sabe que ele está emocionado por esse momento”, disse o parlamentar. O capitão PM do 14º BPM/M, Daniel Ribeiro Juvino, diz ter tido a honra e o orgulho de conduzir e hastear a bandeira de sua cidade natal, Osasco. “O amor e o apreço que tenho por esse solo é sagrado”, declarou. “Nasci, cresci e conquistei muitas coisas nessa cidade”, expressou o capitão, que também agradeceu a presença de sua principal força e base: a família. Acompanhando a solenidade, o advogado da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Flávio Christensen Nobre, reforçou a importância de contar e valorizar a história das pessoas. “Parabéns a todos pela dedicação de resgatar a história. É importante termos memória para termos gratidão”, afirmou o advogado ao agradecer a José Geraldo Setter pela luta da emancipação de Osasco. “Se não fossem os emancipadores, nós não seríamos o que somos hoje”. Josias da Juco encerrou a edição do Programa, comentando que a Frente Parlamentar prima por valorizar a história de pessoas que foram importantes para a construção da história. “Nós contamos a história de pessoas que foram importantes e que também são referências para o país”. MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO (breve) | REPORTAGEM (breve) | EDIÇÕES ANTERIORES

