Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação Entre os dias 17 e 23 de abril, a cidade de São Bernardo do Campo sedia mais uma edição do JOMI (Jogos da Melhor Idade), competição que se assemelha a uma olimpíada, porém voltada para atletas acima de 60 anos, que em 2023 chega à sua 25° edição. São mais de 2.000 pessoas na cidade, entre delegações de atletas e comissão técnica. Ao todo, são 14 modalidades esportivas em disputa, entre elas: atletismo, bocha, buraco, coreografia, dança de salão, dama, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez. O evento começou na segunda-feira, 17, com o congresso técnico, e na terça-feira, 18, houve a abertura oficial do evento e o início das competições com a modalidade coreografia. A equipe osasquense de coreografia, liderada pela professora Maria Tereza Molento, após uma linda e empolgante performance, conquistou a medalha de prata na competição, que garantiu as meninas uma vaga nas finais dos Jogos Estaduais do Idoso. “Nossos atletas da melhor idade começaram essa nova edição do JOMI com o pé direito, uma medalha de prata logo na abertura da competição dá motivação a delegação para buscar mais medalhas até o último dia de evento”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.