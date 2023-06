Ontem foi dia de participar com minha esposa Edna da gravação do DVD da Fraterni…

Ontem foi dia de participar com minha esposa Edna da gravação do DVD da Fraternidade São João Paulo II.

Um agradecimento especial ao Padre Ailton. “Meu respeito e admiração pela acolhida paterna à minha família, especialmente à nossa netinha Manu. Ela disse: Vovô, não quero ir embora enquanto não falar com o Padre! – e o senhor a acolheu com tanto carinho…” Muito obrigado!

Parabéns à Fraternidade São João Paulo II!

@fsjpii

