Amigos, estamos no inverno e é importante que a gente se mobilize para fazer o b…

Amigos, estamos no inverno e é importante que a gente se mobilize para fazer o bem. Minha equipe se uniu e comprou cobertores para entregar às famílias carentes de Osasco. Inclusive, doações podem ser feitas também na nossa Projeção de Gabinete (Avenida Santo Antônio, 1308).

Separe aquele agasalho ou coberta que está sobrando e bora fazer o bem! ❄️🤝🫂

#GersonPessoa #DeputadoEstadual #Osasco

