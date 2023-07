O programa criado pelo governo Lula é um sucesso: quem tem nome sujo e ganha ent…

O programa criado pelo governo Lula é um sucesso: quem tem nome sujo e ganha entre R$ 2.640 (dois salários mínimos) e R$ 20 mil por mês já pode negociar suas dívidas diretamente com os bancos com descontos realmente vantajosos e parcelamento de até 10 anos.

Todos os principais bancos do Brasil estão participando do Desenrola. Já falou com o seu banco? Com o nome limpo, é possível obter novamente linhas de crédito e até assinar contratos de aluguel, por exemplo.

A expectativa é que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas neste primeiro momento do Desenrola.

