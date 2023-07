Vamos sextar com boa notícia?! O governador Tarcísio de Freitas anunciou na quar…

Vamos sextar com boa notícia?! O governador Tarcísio de Freitas anunciou na quarta-feira uma nova faixa do programa Casa Paulista, que viabilizará a compra de 20 mil moradias em 67 municípios do Estado, para grupos familiares com renda mensal média de R$ 2,4 mil. Entre as cidades beneficiadas pela iniciativa está Osasco. Aqui, 60 famílias que se enquadram nos critérios do programa terão o sonho da casa própria realizado.

Agradeço ao governador Tarcísio pela sensibilidade. Um dos nossos compromissos é lutar por habitação, então essa é mais uma conquista para Osasco. Seguimos nossa missão! 🙏👊🚀

#GersonPessoa #DeputadoEstadual #Osasco #Habitação

Link original – Este conteúdo foi publicado inicialmente nas redes sociais oficiais – IMG rede social





Aviso: este conteúdo foi publicado na editoria ‘Autoridades’ e foi obtido com base em publicação em redes sociais. O Observatório de Mídia Independente de Osasco, mantido pelo PlanetaOsasco, não realizou a apuração independente deste conteúdo e o apresenta na forma que foi publicado a título de registro histórico, tal como “Wayback Machine” internacional. Por ser um sistema experimental, para solicitar a remoção do conteúdo aberto nas redes, você deve entrar em contato com o autor da publicação; Para remover do Observatório ou solicitar correções e erratas, acione nosso contato.



Nomes próprios e eventuais exposições de pessoa pública -ou não- são suscetíveis a exclusão automática do sistema. Não armazenamos as imagens nem o conteúdo, sendo apenas uma ferramenta tecnológica de ‘grabber content’ cuja curadoria é de responsabilidade da rede social na qual a publicação foi realizada. Os comentários não são armazenados localmente.