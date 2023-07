Bora torcer com nossa Seleção Feminina de Futebol na Copa do Mundo? Assim como f…

⚽️🏆💄Bora torcer com nossa Seleção Feminina de Futebol na Copa do Mundo? Assim como fizemos com os meninos, será EXPEDIENTE ESPECIAL na Prefeitura nos dias de jogos, exceto para serviços essenciais, como saúde, segurança pública, que funcionarão normalmente. Marque duas pessoas nos comentários e concorra a uma camisa oficial da seleção feminina! Aqui em Osasco Direitos iguais! Lugar de mulher é onde ela quiser! Força meninas!

Obs. Nos dias em que os jogos iniciarem até as 7h30min, o expediente será a partir das 11h. Nos dias em que os jogos iniciarem as 8h, o expediente será a partir das 12h.

Link original – Este conteúdo foi publicado inicialmente nas redes sociais oficiais – IMG rede social





Aviso: este conteúdo foi publicado na editoria ‘Autoridades’ e foi obtido com base em publicação em redes sociais. O Observatório de Mídia Independente de Osasco, mantido pelo PlanetaOsasco, não realizou a apuração independente deste conteúdo e o apresenta na forma que foi publicado a título de registro histórico, tal como “Wayback Machine” internacional. Por ser um sistema experimental, para solicitar a remoção do conteúdo aberto nas redes, você deve entrar em contato com o autor da publicação; Para remover do Observatório ou solicitar correções e erratas, acione nosso contato.



Nomes próprios e eventuais exposições de pessoa pública -ou não- são suscetíveis a exclusão automática do sistema. Não armazenamos as imagens nem o conteúdo, sendo apenas uma ferramenta tecnológica de ‘grabber content’ cuja curadoria é de responsabilidade da rede social na qual a publicação foi realizada. Os comentários não são armazenados localmente.