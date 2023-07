Yago Dora, Samuel Pupo e Jadson André progridem na etapa do Rio de Janeiro da competição de surfe.

Yago Dora, Samuel Pupo e Jadson André garantiram presença nas quartas de final da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, que está sendo disputada na praia de Itaúna, em Saquarema. Os três brasileiros garantiram a classificação após cumprirem uma ótima jornada nesta sexta-feira (30), com destaque para Samuel Pupo e Jadson André, que, apesar de atuarem na condição de convidados, deixaram pelo caminho quatro surfistas que estão no top-5 do ranking mundial.

A nota triste do dia foi a lesão de Filipe Toledo. Após arriscar um aéreo na reta final do confronto com Jadson André, pelas oitavas de final, a prancha bateu no joelho de Filipinho, que teve que sair carregado do mar. Porém, exame de ressonância magnética constatou que não é nada grave.

Diante de Jadson André, Filipe Toledo também viu acabar a possibilidade de manter uma hegemonia em Saquarema. Filipinho é o atual campeão consecutivo da etapa brasileira, na qual não perdia uma bateria desde 2017.

“Hoje foi realmente um dia muito especial pra mim. Eu nem estava no campeonato, mas acabou que apareceu uma vaga por eu ser o segundo melhor brasileiro no Challenger Series. Competir duas vezes, no mesmo dia, contra o atual número 1 [o norte-americano Griffin Colapinto, na segunda fase] e o número 2 do mundo [Filipe Toledo] e acabar vencendo, realmente é um dia que vai ficar gravado na minha história. Estou feliz com esse momento e agora é descansar, botar a cabeça no lugar, que amanhã é um novo dia”, declarou Jadson André à assessoria de imprensa da Liga Mundial de Surfe (WSL).

Na disputa feminina, o Brasil ficou sem representantes após Tatiana Weston-Webb ser derrotada pela californiana Caitlin Simmers na repescagem. A outra representante do Brasil na competição, Silvana Lima, caiu ainda na primeira etapa.

A fase final da etapa brasileira será disputada no próximo sábado (1º). A primeira chamada será às 6h25 (horário de Brasília) na praia de Itaúna.