No encerramento da 16ª rodada, o Coritiba conquista vitória sobre o Fluminense.

O Coritiba derrotou o Fluminense por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (24) no estádio Couto Pereira, na partida que encerrou a 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após este resultado, o Coxa chegou aos 14 pontos e ficou perto de sair da zona do rebaixamento da competição.

VITÓRIA DO CORITIBA!!!!!!!!! Com gols de Robson e do estreante Diogo Oliveira, o Coritiba tem um primeiro tempo espetacular e controla o confronto na etapa final. Que jogo. Que vitória. O maior público do ano merecia essa vitória maiúscula. pic.twitter.com/kaYKwJgRKu — Coritiba (@Coritiba) July 24, 2023

Já para o Tricolor das Laranjeiras esta foi a segunda partida consecutiva na competição (considerando também o clássico com o Flamengo). Após este revés, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz saiu para a 7ª posição da classificação com 25 pontos.

A vitória do Coritiba foi construída toda no primeiro tempo. Aos 23 minutos o atacante Robson abriu o placar em cobrança de pênalti. Quatro minutos depois o Coxa chegou aos segundo, quando Matheus Bianqui avançou pela ponta direita, se livrou de Felipe Melo com um belo drible e cruzou na medida para o estreante Diogo Oliveira, que deu números finais ao confronto.