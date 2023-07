Verstappen, líder do campeonato, garante sua 8ª vitória consecutiva na F1

O líder do campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen, conquistou a esmagadora oitava vitória consecutiva, uma a menos que o recorde de todos os tempos, em uma dobradinha da Red Bull com Sergio Perez no Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (30).

A 13ª vitória consecutiva da Red Bull fez da equipe a primeira em 73 anos de história do esporte a vencer as 12 primeiras corridas de uma temporada, uma a mais do que a McLaren conseguiu em 1988 com Ayrton Senna e Alain Prost.

A perfect weekend in Spa 🇧🇪 We’ve been on it from start to finish @redbullracing 💪 The car was great 🚀

Thank you Orange Army, your support has been unreal 🙌 #BelgianGP pic.twitter.com/05mFAL5FWG

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 30, 2023