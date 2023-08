Melhores jogadores de tênis de mesa se encontram no Rio de Janeiro em etapa do circuito mundial

As disputa das chaves principais do WTT Contender, etapa do circuito mundial de tênis de mesa, começam às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira (10), na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Pela primeira vez no Brasil, o evento reúne 120 atletas de 35 países, entre eles 25 brasileiros (14 homens e 11 mulheres), incluindo Hugo Calderano, número 5 do mundo e favorito ao título. Os vencedores garantem 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), um dos parâmetros para a classificação à Olimpíada de Paris 2024. A competição tem transmissão ao vivo no canal da World Table Tennis (WTT) no YouTube.

Na disputa masculina da chave de simples, além do carioca Calderano, estão outros bem ranqueados como o sul coreano Jang Woo-jin (8º) e o alemão Dimitrijj Ovtcharov (10º). Na competição feminina, as mais bem posicionadas são a japonesa Hina Hayata (8ª), a porto-riquenha Adriana Diaz (12ª), a romena Bernadette Szocks (13ª) e a taiwanesa Cheng I-Ching (15ª).

Nas disputas individuais, o Brasil contará com Calderano, Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro – que assegurou vaga no classificatório – as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Bruna Alexandre e Laura Watanabe. Além deles Carlos Ishida, Eric Jouti e Victoria Strassburger também representam o Brasil na fase principal, mas nas disputas de duplas. O paulista Victor Ishiy (104º) participa como convidada da organização do evento.

O WTT Contender do Rio teve início na última segunda (7), com as disputas classificatórias (qualifying) que se estenderam até esta quarta (9). Para avançar à fase principal, os atletas precisavam vencer três partidas. As finais do torneio serão no domingo (13), a partir das 18h.

Guilherme Teodoro vence chileno e se junta a nove brasileiros na fase principal do WTT Contender Rio de Janeiro ➡️ pic.twitter.com/EZ7LlzFkp2 — CBTM (@CBTM_TM) August 9, 2023

Programação

quinta-feira (10)

10h – Oitavas de final de duplas mistas, primeira rodada de simples masculino e feminino

14h – Primeira rodada de simples masculino e feminino, oitavas de final de duplas masculinas e femininas

18h – Primeira rodada de simples masculino e feminino, oitavas de final de duplas masculinas e femininas

Sexta (11)

10h – Oitavas de final de simples masculino e feminino, quartas de final de duplas masculinas e femininas

13h – Quartas de final de duplas mistas, masculinas e femininas, oitavas de final de simples masculino e feminino

18h – Oitavas de final de simples masculino e feminino, quartas de final de duplas masculinas e femininas, semifinais de duplas mistas

Sábado (12)

10h – Quartas de final de simples masculino e feminino

14h – Semifinais de duplas masculinas e femininas

17h – Semifinais de simples masculino e feminino

19h30 – Final de duplas mistas

Domingo (13)

18h – Finais de simples masculino e feminino, finais de duplas masculino e feminino