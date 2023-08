Ceilândia-DF enfrenta Caxias-RS em disputa para avançar às quartas da Série D

Após um empate sem gols na partida de ida das oitavas de final, Ceilândia-DF e Caxias-RS definem neste sábado (19) quem avança às quartas da Série D do Campeonato Brasileiro, cujos primeiros colocados garante acesso à Série C no ano que vem. O vencedor do confronto de hoje avança no torneio. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nas penalidades. O duelo às 15h30 (horário de Brasília) no estádio Abadião, em Brasília (DF) terá transmissão ao vivo na TV Brasil.

Com uma campanha regular, o Ceilândia tem uma das melhores defesas da competição: o Galo Preto sofreu apenas seis gols até o momento. O time, comandado pelo técnico Adelson de Almeida, garantiu presença nas oitavas ao eliminar o Vitória-ES por 3 a 1 no placar agregado. O fator casa também favorece o Alvinegro: dos oito jogos disputados no Abadião, com o apoio da torcida, a equipe venceu cinco e empatou o restante.

🇳🇱💪 Sábado tem decisão! Às 15h30, no Estádio Abadião, enfrentaremos o Ceilândia novamente por uma vaga às quartas de final da Série D. Vamos em busca da classificação!

#sercaxias #grenádopovo 📷 Luiz Erbes/S.E.R. Caxias pic.twitter.com/p942l8WNio — S.E.R. Caxias (@sercaxias) August 16, 2023

Do outro lado do campo estará o Caxias, que avançou às oitavas eliminando Inter de Limeira-SP com 2 a 1 no placar agregado. O Grená do Povo conta no elenco com o artilheiro da Série D, o atacante Eron, com 12 gols. Outro destaque no time é o meia David Lustosa, também conhecido como Peninha. Entre as dúvidas para o jogo desta tarde, está o lateral-direito Marcelo, que ficou fora do jogo de ida por conta de um edema na coxa.

“Esperamos mais uma vez um confronto difícil. Acredito que se conseguirmos fazer coisas melhores do que fizemos no jogo em casa, tirar proveito daquilo que o adversário nos proporciona, acho que teremos condições totais de buscar um resultado positivo e sair com a classificação”, afirmou o zagueiro Fernando durante coletiva.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.