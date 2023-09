Seleção feminina de futebol tem um novo técnico: Arthur Elias.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (1) a contratação de Arthur Elias para dirigir a seleção feminina principal. O treinador, de 42 anos, assume como substituto da sueca Pia Sundhage, que deixou o cargo após a eliminação, na primeira fase, da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

O anúncio de Arthur ocorreu em entrevista coletiva de última hora, realizada na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, o novo técnico já realizou a primeira convocação no cargo, para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 18 e 26 de setembro. A lista, com 30 nomes, tem a volta da atacante Cristiane. A veterana, de 38 anos, um dos maiores nomes do futebol feminino brasileiro em todos os tempos, não era chamada desde 2021.





O Corinthians, time de Arthur, foi o clube com mais convocadas: nove. O treinador, inclusive, conciliará o trabalho na seleção e no Timão até o fim da Libertadores Feminina, que será disputada entre os dias 5 e 21 de outubro, na Colômbia. Até lá, ele ainda terá pela frente a reta final do Campeonato Brasileiro. As alvinegras, que buscam o quinto título nacional (quarto seguido), estão nas semifinais e abriram vantagem sobre o Santos, ao vencerem o primeiro jogo do confronto por 3 a 0, na Vila Belmiro, casa do adversário, no último domingo (27). A partida de volta será neste sábado (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.

Segundo nota da CBF, divulgada no início da tarde desta sexta, cerca de três horas antes da coletiva, mais dois nomes foram cogitados para o cargo: Emily Lima (atualmente na seleção feminina do Peru) e Rosana Augusto. Esta última, ex-lateral e duas vezes medalhista de prata olímpica e vice-campeã mundial vestindo a amarelinha, foi anunciada como técnica da equipe sub-20, no lugar de Jonas Urias, demitido em meio à reformulação do departamento. O Red Bull Bragantino, clube pelo qual Rosana foi campeã da Série A2 (segunda divisão) do Brasileirão deste ano, comunicou a saída em definitivo da treinadora, que será auxiliar de Arthur durante o período na Granja Comary.

Arthur trabalha com futebol feminino desde 2006. São 14 títulos no currículo, sendo 13 à frente do Corinthians. Ele conquistou cinco Brasileiros (um pelo Centro Olímpico), três Libertadores, três Campeonatos Paulistas, duas Supercopas do Brasil e uma Copa do Brasil.

Confira as convocadas:

Goleiras

Leticia Izidoro – Corinthians

Luciana – Ferroviária

Camila – Santos

Kemelli – Corinthians

Zagueiras

Rafaelle – Orlando Pride (EUA)

Tainara – Bayern de Munique (Alemanha)

Kathellen – Real Madrid (Espanha)

Antonia – Levante (Espanha)

Laterais

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

Kati – Corinthians

Bruninha – Gotham (EUA)

Meias

Ary Borges – Racing Louisville (EUA)

Luana – Corinthians

Duda Sampaio – Corinthians

Angelina – OL Reign (EUA)

Ana Vitória – PSG (França)

Brena – Santos

Atacantes

Kerolin – North Carolina (EUA)

Debinha – Kansas City (EUA)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Geyse – Manchester United (Inglaterra)

Nycole – Benfica (Porto)

Gabi Portilho – Corinthians

Jheniffer – Corinthians

Eudimila – Ferroviária

Amanda Gutierrez- Palmeiras

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Cristiane – Santos