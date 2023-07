Vote: Apoie a Reforma Agrária

Votação disponível no sistema da presidência da república -conta com mais de 9.000 votos- e defende a agricultura familiar e o direito e acesso a terra. Link ao final da matéria.

Reforma Agrária para Desenvolver o Brasil e Combater a Fome

Veja a proposta enviada ao governo:

Planejar, organizar e desenvolver um amplo processo de Reforma Agrária no Brasil, regularizando todas as famílias Sem Terra, desenvolvendo os Assentamentos, incentivando a partir do acesso à terra e o cumprimento da função social as condições para o bem viver no campo, com saúde, educação, cultura e sociabilidade. Infra estrutura e estímulo concreto à produção de alimentos saudáveis e em larga escala, a partir do desenvolvimento de Agroecologia, com tecnologia e assistência técnica.

Esta proposta foi enviada ao governo porque:

É uma proposta no Brasil Participativo. As autoras e autores das 5 propostas mais votadas serão convidados (as) para o 3º Fórum Interconselhos, em Brasília, que contará com a presença do presidente Lula e ministros. Assim a gente vai construir um país com a cara do nosso povo!



Acesse e vote: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/programas/f/2/proposals/6229

