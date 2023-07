Mais de 570 empresas de Osasco e região deixaram de declarar IRPJ e CSLL

Siga no Twitter

Metade dos CNPJs são de empresas de grande e médio porte – saiba como regularizar

A Receita Federal identificou 575 empresas da zona oeste da região metropolitana que deixaram de declarar IRPJ e CSLL de 2019. A maioria dessas empresas são de médio ou grande porte, que apuram o imposto federal pelo lucro presumido ou pelo lucro real.

Essa ação integra um projeto nacional que identificou 22 mil empresas com indícios de terem omitido esses tributos. O valor total omitido é de aproximadamente R$ 3,4 bilhões para todo o País.

A autorregularização é uma oportunidade de a empresa inibir a autuação fiscal, evitando multas de ofício. Os prazos concedidos são os seguintes:

– Empresas no Lucro Presumido: prazo de autorregularização prorrogado para 15/8/2023 (orientações em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/revisao-de-declaracao-malha/pj-parametro-10.002)

– Empresas no Lucro Real Trimestral: prazo de autorregularização até 15/9/2023 (orientações em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/revisao-de-declaracao-malha/pj-parametro-10.003)

Nesses mesmos endereços eletrônicos constam informações de como acessar as comunicações enviadas para as Caixas Postais no Portal e-CAC e esclarecimentos adicionais para que os contribuintes se regularizem, sem a necessidade de comparecer à Receita Federal.

Município Quantidade de Empresas

Lucro Presumido Quantidade de Empresas

Lucro Real Trimestral Quantidade Total

Empresas BARUERI 148 32 180 CARAPICUIBA 20 2 22 COTIA 65 13 78 EMBU 18 7 25 EMBU-GUACU 4 0 4 ITAPECERICA DA SERRA 9 0 9 ITAPEVI 20 4 24 JANDIRA 10 1 11 JUQUITIBA 3 1 4 OSASCO 78 14 92 SANTANA DE PARNAIBA 66 12 78 SAO LOURENCO DA SERRA 1 1 2 TABOAO DA SERRA 24 6 30 VARGEM GRANDE PAULISTA 16 0 16

Atenciosamente,