Ribamar busca em Brasília R$25mi para Osasco

Emendas parlamentares para Osasco contariam com apoio de 11 deputados até o momento

O Secretário da Casa Civil de Osasco, Ribamar Silva (PSD), em nome do Prefeito Rogério Lins, está na capital federal desde terça-feira, dia 15, a fim de fazer a interlocução do Poder executivo municipal com o Governo Federal e garantir que recursos em emendas parlamentares e do Fundo Nacional de Educação sejam destinados ao município.



Quando destinados, os recursos deverão ser investidos na infraestrutura, saúde, educação, assistência social, meio ambiente e segurança pública de Osasco. No total, Ribamar estima que os compromissos assumidos pelos deputados garantirão um total de até R$ 25 milhões em recursos para o município.



Ainda segundo Ribamar Silva, o momento é propício para pleitear a alocação desses recursos para a cidade, além de tentar que algumas emendas sejam acolhidas pelos parlamentares. “Esse é o papel da Casa Civil, fazer essa interlocução entre o Governo Municipal e o Congresso Nacional, Senado e Ministérios. Agosto é o mês em que as emendas parlamentares começam a ser liberadas. Vim com essa missão e volto satisfeito para Osasco”, disse Ribamar.



Segundo o Chefe da Casa Civil, os deputados federais que assumiram compromissos de destinar emendas para Osasco são: Rodrigo Gambale (PODE), Felipe Becari (União), Renata Abreu (Podemos), Ricardo Silva (PSD), Gilberto Nascimento (PSD), Antônio Carlos Rodrigues (PL), Mauricio Neves (PP), Cesinha de Madureira (PSD), Jeferson Campos (PL), Marcos Bertaiolli (PSD), Adilson Barroso (PL).



Ribamar também esteve no Ministério da Educação em busca da liberação de R$ 10 milhões em recursos do Fundo Nacional de Educação (FNDE) para serem investidos na educação de Osasco.

A ideia é que as emendas sejam destinadas ainda este ano.