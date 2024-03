Osasco fecha janeiro com mais de 8 mil novas carteiras assinadas

Em janeiro, Osasco fechou o mês com o expressivo número de 8025 novos empregos com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados recentemente pelo Ministério da Economia. Além disso, o mês registrou um saldo positivo de 394 contratações, ou seja, quase 400 pessoas a mais do que o número total de demitidos, se tornando a segunda cidade da região, em números absolutos, que mais contratou pessoas no período.

Os setores que mais empregaram em janeiro foram, respectivamente, serviço, comércio, construção civil e indústria.

Comparativamente ao mesmo período, ou seja, o mês de janeiro, em 2023 houve a criação de 8.134 novos empregos com carteira assinada. Entretanto, apesar de o número ser ligeiramente maior, ainda assim o desempenho de janeiro de 2024 é melhor uma vez que em janeiro de 2023 as demissões superaram as contratações, resultando em um saldo negativo de 290 desligamentos, principalmente no setor de comércio.

No entanto, é relevante ressaltar que o desempenho de Osasco no ano todo de 2023 foi ótimo, com a contratação de 100.308 pessoas ao longo dos 12 meses e um saldo positivo de 3.483 carteiras assinadas nos mesmos setores mencionados anteriormente.

Os esforços da administração, incluindo políticas fiscais atrativas e investimentos em infraestrutura e segurança, criam um ambiente favorável para investimentos em Osasco. Sua localização estratégica e os programas de qualificação profissional também contribuem para atrair empresas, como o Mercado Livre, iFood e MercadoCar, demonstrando o contínuo interesse do setor privado na cidade.

Osasco tem a segunda maior economia no Estado e a sétima do País, segundo o IBGE/2022.