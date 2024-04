Osasco realizou o 1º Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Evento reuniu especialistas para discutir abordagens inovadoras no tratamento

Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a cidade de Osasco realizou nesta terça-feira (2) o 1º Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Promovido pelo vereador Ralfi Silva (Republicanos),presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, Idoso e Aposentado na Câmara Municipal, o evento teve como objetivo reunir especialistas e discutir abordagens inovadoras no tratamento do TEA. O seminário ocorreu no Plenário da Câmara Municipal de Osasco, localizada no Centro da cidade.

A iniciativa contou com a presença de grupos de mães de autistas, crianças com autismo e um público de aproximadamente 100 pessoas entre autoridades do legislativo, palestrantes e famílias.

O evento contou com uma programação repleta de palestras com temas relevantes. O professor de educação física Jhow Araújo abordou aspectos fundamentais do transtorno e estratégias de compreensão na palestra “Desvendando o TEA”.

Em seguida, o Professor Tiago Aquino (Paçoca) discutiu o papel do educador e da família na inclusão da criança com TEA. Por fim, Guilherme Gulias explorou o potencial terapêutico da música na palestra “Educação Musical, como ela impulsiona o tratamento do TEA”.

Além das palestras, uma roda de conversa foi organizada, proporcionando aos participantes a oportunidade de trocar experiências e realizar networking, fortalecendo a rede de apoio e compartilhamento de informações sobre o TEA.

O 1º Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista foi uma iniciativa crucial para promover a conscientização e disseminar informações sobre o TEA e contou com o apoio e dedicação do vereador Ralfi Silva.

“O evento consistiu em uma oportunidade única para fortalecermos nossa compreensão sobre o TEA e promovermos uma maior inclusão e acolhimento para as pessoas com esse transtorno e suas famílias”, ressaltou o vereador Ralfi Silva.