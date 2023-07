On Monday, Lines 8 and 9 will undergo scheduled maintenance until Sunday (16).

Linhas 8 e 9 terão manutenção programada até domingo (16)

Nesta segunda-feira (10), a ViaMobilidade, a concessionária responsável pela operação dos trens nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, informou que um trecho essencial para o transporte diário de quase 800 mil usuários passará por uma nova etapa de manutenção programada.

Essas ações fazem parte do plano de modernização das linhas e estão sendo intensificadas durante os horários de menor movimento. As melhorias incluem a substituição de trilhos e dormentes, aprimoramento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, sempre priorizando a segurança e a eficiência operacional.

Esses trens operam em várias cidades da Região Metropolitana de São Paulo, como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Jandira, que fazem parte do consórcio Cioeste.

Aqui estão as alterações que serão realizadas de acordo com a ViaMobilidade:

Linha 8-Diamante

De segunda-feira (10/7) a sexta-feira (14/7), das 9h30 às 15h30, os intervalos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda serão de 16 minutos.

Linha 9-Esmeralda

De segunda-feira (10/7) a sexta-feira (14/7), das 23h à 0h, os intervalos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal serão de 12 minutos.

No sábado (15/7), das 20h30 à 0h, os intervalos serão de 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba, e de 24 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

No domingo (16/7), das 8h30 às 18h, os intervalos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal serão de 12 minutos.

