Ex-aluno de Fatec é destaque na última edição Forbes Under 30 Brasil

Na edição da revista Forbes Under 30 Brasil publicada no fim de 2023, um nome é familiar à comunidade da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Taquaritinga: Pablo Zaniolo. A publicação traz uma lista com nomes dos 90 jovens que mais se destacaram ao longo do ano e o ex-aluno está entre eles.

Desde 2014, a lista Forbes Under 30 Brasil destaca os mais brilhantes empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo.

Em 2018, ano em que se formou em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Zaniolo se associou a outros dois ex-alunos da unidade, Iglá Generoso e Gustavo Pereira, para fundar a Digital Innovation One (DIO). Trata-se de uma plataforma de educação tecnológica aberta focada, principalmente, na empregabilidade e na redução da escassez de mão de obra qualificada em desenvolvimento de softwares e novas tecnologias.

Se em 2020 a startup sediada em Araraquara contabilizava 100 mil usuários cadastrados, em 2023 esse número subiu para 1,3 milhão. O sucesso da plataforma se deve aos bootcamps – treinamentos intensivos online para quem quer ingressar na área da tecnologia – e às acelerações, programas de aperfeiçoamento em parceria com algumas das maiores empresas globais. Ambos são 100% gratuitos.

Novo modelo

“Os bootcamps e as acelerações são o carro-chefe da Dio”, resume Zaniolo, lembrando que a plataforma oferece também dois modelos de assinatura pagos: a Dio Pro, para quem deseja aprofundar seus conhecimentos após os bootcamps, e a Dio Global, com aulas de inglês para os que buscam oportunidades no mercado internacional.

As qualificações são financiadas por empresas parceiras dispostas a empregar os estudantes ou promover o aperfeiçoamento de seus funcionários. Hoje, o ecossistema da startup conta com mais de 1.3 milhão de profissionais de tecnologia, 2.500 campus universitários plugados no ecossistema, 3.500 embaixadores universitários inspirando suas comunidades acadêmicas e 75 empresas globais. Além disso, impacta aproximadamente 9 milhões de pessoas por meio de programas educacionais.

Aprendizado da Fatec e olhos no futuro

Na Fatec, o ex-estudante participou de um grupo de iniciação científica em Engenharia de Software. “Nesse grupo tive a oportunidade de desenvolver projetos reais e aperfeiçoar habilidades como liderança”, relembra.

Ele destaca a importância da formação para as carreiras do futuro, especialmente em um mundo onde a Inteligência Artificial está cada vez mais presente.

“A DIO oferece cursos que preparam os estudantes para as carreiras do futuro”, diz Zaniolo, que atribui seu reconhecimento na Forbes ao sucesso coletivo da DIO. “Se a plataforma não tivesse conseguido colocar tantas pessoas no mercado, eu jamais teria sido reconhecido como Forbes Under 30. Nosso sucesso coletivo é muito importante.”