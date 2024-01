Mais de 146 mil objetos foram esquecidos nos transportes metropolitanos em 2023

Quase 147 mil itens foram encaminhados no ano de 2023 para as Centrais de Achados e Perdidos (CAPs) das empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM).

Os itens campeões mais encontrados nos CAPs foram documentos como cartões, RGs e bilhetes de transportes. Alguns pertences inusitados também foram encontrados, como por exemplo: muleta, lavatório, malas de viagem, carrinhos de bebê e de supermercado, objetos sexuais e até pandeiro.

Em 2023, a Central de Achados e Perdidos da CPTM registrou 68.035 itens esquecidos por passageiros e foram devolvidos 21.452 para seus donos. A busca ativa da CPTM – tarefa investigativa envolve cruzamento de informações, por meio de sites e bancos de dados diversos, visando à identificação de um possível contato do proprietário – foi responsável pela devolução de 10.146 (ou 47,3%). A equipe realiza uma pesquisa minuciosa a partir de indícios nem sempre evidentes. A busca ativa passa por etapas de procura em cadastro de usuário da CPTM e outros sistemas de transporte, além de consultas ao Diário Oficial, contato com organizações, instituições e pessoas que podem servir de intermediários.

No Metrô, ao longo de todo o ano passado, foram 75.050 objetos recolhidos. A Central de Achados e Perdidos do Metrô (CAP) cuida dos itens encontrados nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela (operada pela ViaQuatro) e 15-Prata. Do total de itens perdidos pelos passageiros este ano, 22.558 foram devolvidos.

As centrais das concessionárias gerenciadas pela EMTU receberam aproximadamente 3.612 objetos e 250 itens foram retirados pelos passageiros .

Procedimento

Os documentos ficam guardados por 60 dias nas centrais do Metrô e da CPTM e por 90 dias na central do Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira (Campinas), na central do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus-Jabaquara) e na central dos ônibus e VLT da Baixada Santista. Depois desse prazo, são entregues ao órgão emissor. Outros objetos são armazenados durante o mesmo tempo antes de serem doados a instituições ou para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSP).

Para as linhas metropolitanas que não operam no Corredor ABD, os passageiros devem entrar em contato diretamente com a empresa operadora.

Fique atento!

Para evitar a perda de objetos e documentos, os passageiros devem ficar atentos aos itens que estão sendo transportados e checar se estão com todos os seus pertences antes do desembarque. É importante também que os itens tenham sempre algum tipo de identificação, o que facilita a localização do proprietário e a devolução.

Serviço:

Centrais de Achados e Perdidos

CPTM – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados

Contato: 0800 055-0121 ou pelo e-mail [email protected]

Metrô – Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 15-Prata

Local: Estação Sé

Horário: segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas, exceto feriados.

Contato: 0800-770 7722, ou pelo site do Metrô (https://www.metro.sp.gov.br) – As consultas de documentos e objetos identificados podem ser realizadas por meio destes canais.

EMTU

Central Achados e Perdidos Região Metropolitana de Campinas

Local: Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira

Endereço: R. Dr. Ricardo, 233 – Centro, Campinas

Horário de atendimento: das 8h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sábado

Telefone: (19) 3231-8590

Central de Achados e Perdidos do Corredor ABD (EMTU/Next Mobilidade)

Local: Terminal Metropolitano Ferrazópolis

Endereço: Rua Pedro Henry, n.º 250 – Vila Olga, São Bernardo do Campo/SP

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Telefone: (11) 4335-3232

Concessionária Internorte (Guarulhos e região)

Endereço: Rua Deputado Ulisses Guimarães 330 – Bairro Santo Agostinho / Guarulhos-SP

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 18h

Telefone: (11) 3377-3373

Central de Achados e Perdidos Baixada Santista

Endereço: Rua Francisco Emílio de Sá Júnior n° 335 Jóquei Clube- São Vicente

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

Vale do Paraíba/Litoral Norte

A Gerência Regional do Vale do Paraíba pode encaminhar o passageiro às operadoras que atendem a região pelo telefone (12) 3933-5628.

