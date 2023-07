Procurando emprego? 320 vagas temporárias em Barueri serão selecionadas na quinta-feira (13)

EMPREGO: na quinta (13) tem seleção para 320 vagas temporárias em Barueri

Procura um emprego, mesmo que seja por um período limitado? Na próxima quinta-feira (13), haverá uma seleção para 320 vagas temporárias em Barueri, para a função de auxiliar de produção. O salário oferecido é de R$ 1.939,63.

Para concorrer a essas vagas, é necessário possuir ensino médio completo, não sendo exigida experiência prévia na área. Os benefícios incluem refeição no local e transporte fretado com itinerário em Barueri, Osasco, Santana de Parnaíba e Carapicuíba.

Os interessados devem comparecer ao Ginásio José Corrêa às 9h. É importante levar documentos pessoais, caneta e um currículo atualizado.

Aqui estão os detalhes do serviço:

SELEÇÃO PARA VAGAS TEMPORÁRIAS EM BARUERI – AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Data: 13 de julho (quinta-feira) Horário: 9h Local: Ginásio José Corrêa – Avenida Guilherme Perereca

