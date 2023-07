ALÔ OSASCO: A @milkchurros está chegando neste Sábado (22/07) com sua itinerância.

🚨ALÔ OSASCO🚨🚨

A @milkchurros está chegando neste Sábado (22/07)

Eles são itinerantes e rodam o Brasil inteiro, ficam nas cidades apenas alguns dias.

bora conhecer o famoso #CHUVETE?

É um cone de churros, com uma ostentadora camada de creme de avelã, doce de leite, brigadeiro gourmet ou ninho cremoso, recheado com moranguinho ou banana e ainda coberto com um sorvete cremoso de Baunilha. 😮

Local de atendimento 👇🏻👇🏻👇🏻

📍 Bagio Auto Posto

Rua Machado de Assis, 595 – Centro.

Esquina com a Rua Salem Bechara

⏱ 15h. #Start ➡22h. #Off

Link original – Este conteúdo foi publicado inicialmente nas redes sociais – IMG rede social





Aviso: este conteúdo foi publicado na editoria observatório da cidade e foi obtido com base em publicação em redes sociais. O Observatório de Mídia Independente de Osasco não realizou a apuração independente deste conteúdo e o apresenta na forma que foi publicado a título de registro histórico, tal como “Wayback Machine” internacional. Por ser um sistema experimental, para solicitar a remoção do conteúdo aberto nas redes, você deve entrar em contato com o autor da publicação; Para remover do Observatório ou solicitar correções e erratas, acione nosso contato.



Nomes próprios e eventuais exposições de pessoa pública -ou não- são suscetíveis a exclusão automática do sistema. Não armazenamos as imagens nem o conteúdo, sendo apenas uma ferramenta tecnológica de ‘grabber content’ cuja curadoria é de responsabilidade da rede social na qual a publicação foi realizada. Os comentários não são armazenados localmente.