Comunidade USP pode se inscrever em cursos gratuitos de inglês

O English@USP é um projeto que tem como objetivo oferecer o ensino de língua inglesa com foco em uma das quatro habilidades: leitura (reading), escuta (listening), escrita (writing) e conversação (speaking). Cada curso foca em uma das habilidades, sendo os cursos independentes entre si, ou seja, o aluno poderá cursar um ou todos os cursos.

São dirigidos exclusivamente para alunos de graduação, pós-graduação e colaboradores da USP e são totalmente gratuitos. As inscrições para as quatro modalidades estão abertas e podem ser feitas até 15 de fevereiro neste link. Os resultados serão divulgados no dia 22 de fevereiro através de e-mail. O curso é semestral e as aulas on-line terão início na segunda semana de março.

Os cursos de inglês são realizados por meio de duas aulas síncronas semanais e oferecem material inédito a cada aula, produzido pela equipe de coordenação, docentes e equipe técnica. Há também material complementar em todas as aulas, plantão de dúvidas (semanal), atendimento constante para dúvidas, além de vídeos extras de orientação para os estudos. São oferecidos em nível inicial, e não têm como propósito ensinar a gramática do idioma, mas sim técnicas que facilitarão o entendimento de inglês por parte do aluno, para que possa aplicá-lo no seu dia a dia.

No primeiro semestre deste ano serão oferecidas as quatro categorias, em nível inicial: Focus on Reading, em que o aluno aprende a ler textos acadêmicos e do cotidiano em língua inglesa; Focus on Listening, que desenvolve a habilidade de compreensão auditiva em língua inglesa, por meio da prática da escuta de conversas simples, podcasts e vídeos; Focus on Writing, em que se aprende a escrever textos acadêmicos curtos e do cotidiano em língua inglesa; e Focus on Speaking, que desenvolve a habilidade de comunicação oral em língua inglesa, por meio da prática de atividade simples de conversação e apresentação oral.

O English@USP é promovido pela Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (Aucani) da USP, em parceria com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP em Piracicaba.

As inscrições em cada curso são limitadas e o critério de seleção é baseado na ordem de inscrição – condicionada ao número USP – e ao fato de não ter sido aluno do English@USP nas edições ofertadas nos últimos 12 meses. Mais informações no site do projeto.