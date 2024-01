Saiba como participar da pesquisa: Como você percebe o Turismo na sua cidade

Uma pesquisa para saber a opinião sobre como o morador percebe o turismo em sua cidade ficará disponível ao cidadão até o dia 4 de fevereiro. Iniciada em novembro 2023, a pesquisa é realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Ciet/Setur-SP), com o apoio das administrações municipais. O questionário pode ser respondido em cinco minutos, de forma online, basta clicar neste link.

Essa verificação ocorre anualmente junto aos moradores das cidades turísticas do estado. Na edição do ano passado a pesquisa fechou com quase 18 mil respostas válidas de 393 municípios e este ano já está com 15.800 respostas ainda faltando 3 semanas para o seu encerramento.

“Esta pesquisa é muito importante como um indicador da sustentabilidade do turismo nas cidades, quando se trata do ponto de vista do morador sobre os impactos econômicos, ambientais e socioculturais do turismo na região e, através dos seus resultados, os gestores podem identificar iniciativas que devem ser mantidas e as que precisam de melhorias no desenvolvimento de políticas públicas e tomadas de decisão”, explica o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena.

Participe e dê a sua opinião: Como você vê o turismo na região onde mora?