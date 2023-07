Partnership with university provides free higher education to young apprentices

Parceria com universidade leva ensino superior gratuito a jovens aprendizes

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco recebeu quarta-feira, 12/7, representantes da Unifecaf, universidade que vai contemplar cinco pessoas da edição 2021 do Jovem Aprendiz com bolsas integrais de estudo em seus cursos de graduação. Esses jovens ingressaram no projeto naquele ano e finalizaram sua participação em 2023.

“Pensamos em uma forma de continuar ajudando esses jovens em sua capacitação profissional e consultamos os aprendizes que acabaram de sair do programa e que já haviam concluído o ensino médio, ou seja, os que estavam aptos a ingressarem no ensino superior, que somava um total de 42 pessoas. Desses, nove deles, que ainda não estão matriculados na universidade, manifestaram interesse em um curso de graduação e nós fomos atrás da parceria”, explicou Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

Partindo desse interesse, a SETRE articulou junto às instituições de ensino, e após conversas, a Unifecaf entendeu a importância desta ação e disponibilizou cinco bolsas de estudo para que esses jovens continuem promovendo a capacitação profissional tão necessária para o mercado de trabalho competitivo que enfrentamos. Agora, os cinco melhores colocados no processo seletivo poderão concluir o ensino superior gratuitamente.

A visita dos representantes da Unifecaf, Michael Akeshi, gerente comercial e dr. Leandro Ortunes, diretor de desenvolvimento de novos negócios, teve o objetivo de entregar os certificados de contemplação das bolsas aos jovens, que já iniciaram seus cursos neste semestre. As áreas escolhidas por eles foram Tecnologia da Informação, Farmácia, Arquitetura, Administração de Empresas e Engenharia.

