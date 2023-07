A abertura do Festival de Inverno em Osasco será na sexta-feira, dia 28/07

Sexta, dia 28/07 é a abertura do Festival de Inverno em Osasco

A abertura do festival de inverno de Osasco vai contar com Zezé Di Camargo no dia 28/07!

No Sábado, 29/07 Forró com Falamansa.

Dia 05/08 atrações locais.

E já no domingo, 06/08, vai ter Maneva.

O evento será na Arena VIP, com área de recreação infantil, praça de alimentação e esquema reforçado de segurança.

Na entrada quem puder contribuir, traga um cobertor ou agasalho em bom estado, ou se preferir 1 kg de alimento não perecível, tudo será revertido as campanhas do Fundo Social!

OBS: Atrações Musicais sem custos ao Município, em parceria com a Rádio Nativa!

Link original – Este conteúdo foi publicado inicialmente nas redes sociais – IMG rede social





Aviso: este conteúdo foi publicado na editoria observatório da cidade e foi obtido com base em publicação em redes sociais. O Observatório de Mídia Independente de Osasco não realizou a apuração independente deste conteúdo e o apresenta na forma que foi publicado a título de registro histórico, tal como “Wayback Machine” internacional. Por ser um sistema experimental, para solicitar a remoção do conteúdo aberto nas redes, você deve entrar em contato com o autor da publicação; Para remover do Observatório ou solicitar correções e erratas, acione nosso contato.



Nomes próprios e eventuais exposições de pessoa pública -ou não- são suscetíveis a exclusão automática do sistema. Não armazenamos as imagens nem o conteúdo, sendo apenas uma ferramenta tecnológica de ‘grabber content’ cuja curadoria é de responsabilidade da rede social na qual a publicação foi realizada. Os comentários não são armazenados localmente.