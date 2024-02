Atleta de São Paulo é tricampeã de judô no Meeting Nacional de Base

A atleta Rafaela Cavalcanti de Souza Rodrigues, de 16 anos, conquistou duas medalhas de ouro no Meeting Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21 na categoria meio-leve até 52kg. A competição foi no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 1 e 2 de fevereiro.

Rafaela – ou Rafa, como gosta de ser chamada – compete pelo Esporte Clube Pinheiros e é uma das 557 beneficiárias do Bolsa Talento Esportivo da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo.

“O Bolsa Talento me ajuda muito, já que tive que morar em república, sem meus pais. Ele é parte da minha renda mensal, que uso para pagar as contas, comprar quimonos, suplementos, comida para manter uma alimentação saudável, além de ajudar na minha independência financeira. E de certa forma, acaba sendo um estímulo, também”, diz.

Nascida em Santos, Rafa começou a seguir os golpes do pai no tatame, o judoca Marcos Cavalcanti de Souza, quando ainda tinha quatro anos, por brincadeira. Com o passar dos anos ela pegou gosto pelos treinos, e o que era passatempo virou coisa séria.

“Comecei a competir, a ter bons resultados, e aí decidi que queria continuar com isso, estava gostando do judô competitivo e comecei a me dedicar e pegar forte nos treinos”, lembra.

Com 15 anos, os resultados em grandes competições começaram a aparecer. Na Taça Brasil Sub-21 conquistou medalha de bronze. Três meses depois, participou da competição Qualyfing, uma seletiva nacional sênior que classifica para a seletiva olímpica, e ganhou.

Foi quando Rafa ganhou a seletiva nacional sub-18 que o convite para integrar o time do Esporte Clube Pinheiros apareceu, e ela, então, decidiu morar sozinha em São Paulo.

Desde 2022 a atleta tem tido resultados impressionantes: somente no ano passado, conquistou a 1ª colocação em quatro competições, dentre elas o Meeting Nacional Sub-18 e o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18. Ainda foi terceiro lugar no Meeting Nacional Sub-21 e conquistou a 5ª colocação no Campeonato Mundial de Judô Sub-18.

Hoje, a atleta treina seis vezes na semana, duas vezes por dia, e é uma das apostas do judô brasileiro. “Essa vitória (Meeting Nacional 2024) representa o esforço diário, as consequências de tantos treinamentos intensos e das escolhas e sacrifícios frequentes”, comemora.

O Meeting Nacional inaugurou o calendário das competições da Confederação Brasileira de Judô. Estar entre os ganhadores do Meeting gera pontos no ranking nacional da base, que neste ano adotou o método de pontuação gradativa, ou seja, que vai crescendo conforme a proximidade do Mundial.