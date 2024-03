Polícia descobre empresa de fachada usada como depósito de drogas no interior de SP

Os policiais civis da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) prenderam um homem de 51 anos com 156 tijolos de cocaína pura e pasta base – o produto está avaliado em R$ 5 milhões. Os entorpecentes estavam armazenados em um depósito às margens da rodovia Euclides da Cunha (SP-320). A ação ocorreu na terça-feira (19) em Bálsamo, cidade da região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com as informações do setor de inteligência da Dise, os suspeitos transportavam as drogas em caminhões e armazenavam em uma funilaria, que funcionava de fachada. Do depósito, o entorpecente abastecia pontos do tráfico em municípios da região de São José do Rio Preto.

Na ação, que contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), um homem foi preso em flagrante. Três caminhões e três reboques que, supostamente eram usados para transportar a droga, foram apreendidos.

Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. O suspeito foi indiciado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. A Dise investiga o crime para identificar outros participantes da organização criminosa.