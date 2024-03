Polícia prende 11 suspeitos em operação contra roubo de cargas em SP

A Polícia Militar prendeu 11 suspeitos de envolvimento com roubos de cargas em São Paulo. A detenção aconteceu durante uma operação realizada nos bairros Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Engenheiro Marsilac e Cocaia, na zona sul da capital paulista, na quarta-feira (20) .

Os policiais do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) agiram de forma estratégica, com base nos indicadores criminais, em pontos onde há incidência de delitos, com ações de bloqueio, abordagens, vistoria e fiscalização, principalmente de motocicletas, que são frequentemente usadas para esse tipo de crime.

Dos suspeitos detidos, quatro eram procurados pela Justiça e os outros sete foram presos em flagrante por furto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Três veículos e duas cargas foram recuperados, sendo uma delas avaliada em mais de R$ 25 mil.

A operação contou com o apoio da Força Tática, Rondas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) e Base Comunitária Móvel.