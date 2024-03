Pesquisas de zootecnia contribuem para economia nos sistemas de produção animal

Comemorado em 22 de março, o Dia Mundial da Água tem por objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados a esse recurso natural essencial à sobrevivência dos seres vivos. Assim como em tantos outros âmbitos, a água é indispensável à produção agropecuária.

O Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, tem em sua missão a sustentabilidade nos sistemas de produção animal e desenvolve pesquisas que contribuem para a economia de água nesses sistemas. “Temos pesquisas voltadas à redução do consumo de água pelos animais, ao tratamento de água de dejetos transformando em água de reúso e na economia de água nos sistemas de integração”, relata Enilson Ribeiro, diretor-geral do IZ.

O consumo de água pelos animais é um dos pontos estudados para bovinos e ovinos. Utilizando comedouros e bebedouros automáticos que registram eletronicamente (24h/dia), em tempo real, o consumo de alimento e o total de água ingerido pelos animais, é possível traçar estratégias nutricionais para maximizar a eficiência na utilização de água, garantindo o desempenho dos animais com menor uso do recurso.

Já na suinocultura, a preocupação com o gasto de água para limpeza das instalações é grande e as pesquisas são voltadas principalmente para o tratamento de dejetos e reúso das águas. Por meio do sistema chamado Flotub JLTec-IZ, o programa “Suíno Pata Verde” apresenta tecnologia que envolve a recuperação da água no sistema de produção de suínos. De todo dejeto produzido na granja, o material sólido é separado e destinado a composto orgânico, enquanto a parte líquida é fermentada em biodigestor por um período de no mínimo 30 dias, gerando biogás. O material restante passa pelas etapas de digestão aeróbica, floculação e clarificação. Na sequência é separado o biofertilizante líquido. Por fim, a água que provém da clarificação do efluente passa por desinfecção e posterior avaliação microbiológica e físico-química e é armazenada para reúso. Como resultado, é recuperada até 70% da água inicialmente contida nos dejetos.

Pesquisas utilizando Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, como os de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), também colaboram para melhor utilização da água. O ambiente com espécies arbóreas propicia melhor conforto térmico aos animais, diminuindo sua necessidade de ingestão de água. Além disso, as árvores proporcionam maior retenção e menor evaporação da água da chuva.

Outro sistema de integração disponibilizado pelo IZ, o Aquapec integra piscicultura de recirculação e aquaponia à pecuária em sistemas de ILPF, proporcionando a utilização dos resíduos da piscicultura intensiva na produção de grãos e forragens para a alimentação animal, otimizando o uso da água e fertilizantes convencionais e minimizando os impactos ambientais.