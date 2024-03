Lollapalooza: polícia terá delegacia móvel e agente feminina para casos de importunação

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) vai montar um esquema especial de segurança para o Festival Lollapalooza, que começa nesta sexta-feira (22) e vai até o domingo (24) no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital.

A Polícia Militar terá um efetivo de 2.400 agentes no local. Também serão empregadas mais de 300 viaturas de policiamento de área e unidades especializadas, como Rota, Rotam, Cavalaria e Corpo de Bombeiros. A expectativa é que o evento mobilize cerca de 300 mil pessoas durante os três dias.

Dentro do evento, a Polícia Civil vai disponibilizar uma delegacia móvel da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista para receber possíveis ocorrências. A base móvel terá uma agente feminina à disposição para acolher possíveis vítimas de importunação sexual e orientá-las para o registro da ocorrência.

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil atuará de forma preventiva na área externa do Autódromo. Durante os shows, a polícia orienta o público a redobrar a atenção com os pertences pessoais. A orientação é guardar celulares e carteiras em locais protegidos, evitando, por exemplo, bolsos de trás.

A Delegacia do Turista no Aeroporto de Congonhas também terá reforço no atendimento devido ao volume de passageiros que chegam a São Paulo para o festival. As equipes de plantão terão pelo menos um policial fluente em espanhol e inglês para o atendimento de turistas.

Para mais informações sobre o Lollapalooza, acesse o portal e as redes sociais do Governo de SP e da Secretaria da Segurança Pública.