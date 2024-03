PM prende homem com quase 400 quilos de drogas no interior de SP

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam em flagrante um homem de 32 anos que transportava quase 400 quilos de drogas em um ônibus com fundo falso. A abordagem aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Palmital, interior de São Paulo, no domingo (24). O suspeito conduzia o veículo com mais dois motoristas, de 29 e 62 anos, que são investigados.

Durante uma fiscalização da Operação Impacto, a equipe abordou o veículo, que tinha como destino a região do Brás, no centro da capital paulista. Um barulho estranho em um dos compartimentos do combustível chamou a atenção dos policiais.

Ao solicitarem a abertura do local, os PMs localizaram várias drogas em um fundo falso, no bagageiro externo do ônibus. No total, havia 236 tijolos de crack e 50 de cocaína, que pesaram 399 quilos.

O motorista de 32 anos confessou que era o responsável pelos entorpecentes. Foram apreendidos quatro celulares e R$ 2,6 mil.

O suspeito foi preso e o caso encaminhado para a Delegacia de Palmital, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.