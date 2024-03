Desenvolve Mulher: linha de crédito incentiva empresas a inovar e modernizar produção

Para promover o desenvolvimento dos negócios liderados por mulheres, a Desenvolve SP oferece condições especiais até o dia 31 de março. Pedidos de financiamentos de até R$ 200 mil reais pelas linhas de crédito Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável terão taxa zero de juros + Selic. Micro, pequenas e médias empresas podem ter acesso ao financiamento.

Dados recentes da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) apontam que o Estado de São Paulo, em números absolutos, tem a maior quantidade de empreendedoras no país. São 2,1 milhões de empresárias. Entre 2019 e 2022, houve um aumento de 25% no total de mulheres que lideram seus próprios negócios. A cada quatro empreendedoras, uma está em uma das cidades paulistas.

Criadas em 2023 no Dia Internacional da Mulher, as linhas de crédito Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável completaram um ano de existência, com taxas e prazos diferenciados e promovem a geração de emprego, renda e desenvolvimento.

Do telemarketing ao próprio negócio

A empresária Stefany Augusto Alencar Pereira, de 30 anos, viu uma janela de oportunidade e buscou a agência de fomento para concretizar seu projeto.

Moradora do Grajaú, na zona sul de São Paulo, ela trabalhava como operadora de telemarketing até 2021. Inquieta e procurando melhores condições financeiras, decidiu economizar R$ 700 de seu salário para comprar itens e vender pela internet.

Optou por comercializar telas de alumínio usadas em janelas, portas e portões. As vendas foram melhores do que ela esperava. Em 2023, passeando por lojas do comércio, viu as placas nas fachadas e se questionou como eram feitas. Descobriu na internet quais eram as máquinas usadas.

Como o dinheiro que ganhava com as vendas não era suficiente para adquirir os equipamentos, ela decidiu buscar crédito na Desenvolve SP. O recurso liberado pela agência impulsionou a empresa. A empreendedora adquiriu novas máquinas, entre as quais uma que faz impressão UV (alta precisão), outra de corte e uma terceira usada para corte manual em madeira.

“Recomendo a Desenvolve SP a todos os empreendedores que buscam impulsionar seus negócios. Destaco a taxa de juros e a concessão de um ano de carência para o início dos pagamentos fixos. Estou subindo um degrau alto e importante na minha vida. Eu sempre falo que se tiver alguma amiga que pensa em empreender, vale a pena correr atrás. Corri para entregar toda a documentação e consegui”, afirmou a empresária.

E não para por aí. O plano de Stefany é o de imprimir adesivos, lonas, placas de outdoor, e portas de grandes dimensões usadas em casas de alto padrão. Ela também quer produzir logotipos para empresas e vender a produção de forma presencial.

