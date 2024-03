Bom Prato oferece pela primeira vez cardápio na sexta-feira e domingo de Páscoa

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, informa que os restaurantes do Programa Bom Prato estarão abertos para o almoço de Sexta-Feira Santa (29) e do Domingo de Páscoa (31). Nesses dois dias serão servidos pratos típicos, como bacalhoada, moqueca de peixe (na sexta); e peixe ao molho de limão e coq au vin e peixada ao leite de coco (no domingo).

No sábado (30), as 73 unidades fixas vão abrir suas portas e servirão a tradicional feijoada do Bom Prato, além de dobradinha com batata, carne moída e pernil para os frequentadores.

Essa será a primeira vez que todas as unidades fixas da rede de restaurantes do programa popular do Governo do Estado funcionarão durante as festividades da Páscoa. Para abertura dos restaurantes nesses três dias e incremento do cardápio, foram investidos R$ 2 milhões, dobrando o subsídio por refeição, R$ 7,10 (dias normais) para R$ 14,20.

“A Sexta-feira Santa é um feriado e uma tradição importante em nossa cultura. Neste ano, a população em vulnerabilidade social e os frequentadores em geral do Bom Prato terão onde almoçar, com um cardápio saudável, nutritivo e elaborado de forma a respeitar as características da celebração que prioriza peixes. Nossos nutricionistas prepararam tudo com muito cuidado e carinho para que todos tenham uma Páscoa digna e feliz”, disse Gilberto Nascimento, secretário estadual de Desenvolvimento Social.

Funcionamento do Bom Prato no feriado de Páscoa:

DATAS UNIDADES 29 de março Todos os 73 restaurantes fixos 30 de março Todos os 73 restaurantes fixos 31 de março Todos os 73 restaurantes fixos

Para mais informações dos horários de funcionamento dos restaurantes nesse feriado, acesse: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/