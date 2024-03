Apreensão de 1,2 tonelada de cocaína dá prejuízo de R$ 500 milhões ao crime organizado

A Polícia Civil realizou uma das maiores apreensões de cocaína dos últimos anos no litoral de São Paulo, causando um prejuízo de mais de R$ 500 milhões ao crime organizado. A ação aconteceu na quarta-feira (27), durante a terceira fase da Operação Verão.

Os investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) encontraram, em uma casa do Jardim Progresso, em Guarujá, pouco mais de 1,2 tonelada de cocaína. O entorpecente estava embalado e separado em 1,3 mil tijolos. Uma mulher, de 25 anos, foi presa.

Conforme as investigações, o imóvel que servia de depósito estava localizado estrategicamente para viabilizar o transporte do material ilícito por meio dos canais até o Porto de Santos, onde, provavelmente, seria embarcado em navios. Nos continentes europeu e asiático, cada quilo da droga pode custar de 80 a 90 mil dólares.

“Trata-se do maior prejuízo ao crime organizado em anos. Essa é a prova do que estamos enfrentando no litoral de São Paulo: criminosos que, ao longo de décadas, estruturaram uma cadeia ilícita por meio do tráfico internacional de drogas e que, desta vez, estão sendo desarticulados por uma brilhante operação de inteligência policial”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

‘Braço’ do crime organizado já era investigado

Os policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios apuravam há mais de um mês o envolvimento de um “braço” do crime organizado que estaria atuando no controle do tráfico de drogas da Baixada Santista, a partir da cidade do Guarujá. O bando, inclusive, é responsável por confrontos na região de forma a “inibir a ação das forças policiais” na região, segundo o Deic.

A partir das informações do setor de inteligência da Polícia Civil, os investigadores foram informados sobre um imóvel no distrito Vicente de Carvalho, em Guarujá, que estava sendo utilizado para guardar armas de fogo, que seriam distribuídas a diversas células do crime organizado na região, além de drogas.

No endereço, os investigadores foram recebidos pela moradora, que forneceu respostas evasivas. Diante das suspeitas, ela informou que homens desconhecidos haviam guardado diversos sacos na parte inferior da casa em um dos cômodos, que era cercado por tapumes. Nas buscas, os policiais encontraram os tijolos de cocaína embalados e separados em sacos de ráfia.

A mulher disse aos policiais que o material seria do marido, de 31 anos. Na casa, ainda foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, um celular e a certidão de casamento da indiciada. O marido, que não estava na casa no momento do flagrante, possui passagem criminal por roubo.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia, onde foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A polícia ainda segue nas investigações para localizar o companheiro dela e apurar outros envolvidos na organização criminosa